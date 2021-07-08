Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о желании привезти Кубок Стэнли в Уфу:

«В прошлом году ко мне прилетали родители, и мы в Тампе провели хорошее время с Кубком Стэнли. А в этом году — я просто не знаю, какие правила, разрешат ли вывозить чашу из штата, из Америки. Позволят ли привезти в Россию», — сказал Василевский.

По его словам, он очень хотел бы привезти кубок в свой родной город Уфу. Он также отметил, что в прошлом году из-за пандемии, он не смог разделить радость победы со своими земляками, и пообещал в этом году добиться разрешения для перевозки «Стэнли»:

«Я сделаю для этого всё. Но сначала нужно узнать правила. Так думаю, о них станет известно в ближайшие дни», – цитирует Василевского «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в пятом финальном матче «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0 и вновь стала победителем Кубка Стэнли. Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ.