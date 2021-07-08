Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги объявил о новом месте проведения Недели Звезд Хоккея-2022. Мероприятие пройдёт с 8 по 16 января в Челябинске.

Соглашение о проведении мероприятия было подписано сегодня, 8 июля, президентом КХЛ Алексеем Морозовым и губернатором Челябинской области, президентом ХК «Трактор» Алексеем Текслером.

«Мы благодарны руководству Челябинской области, клубу «Трактор» за желание и готовность стать соорганизаторами титульного мероприятия КХЛ. Уверен, вместе мы проведём великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков», -цитирует Морозова КХЛ.

Челябинская область станет пятым регионом, который примет Неделю Звёзд Хоккея в 2022 году.

Неделя стартует 8 января 2022 года с Матча Звёзд Женской хоккейной лиги, на следующий день состоится Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги. В следующий уикенд 15–16 января пройдут Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ соответственно.

Напомним, в 2021 году Неделя Звёзд Хоккея должна была пройти в Риге, однако из-за пандемии коронавируса и эпидемиологической обстановки в Риге мероприятие было отменено. Позднее рижская сторона отказалась проводить шоу в 2022 году.