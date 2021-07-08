Официальный сайт французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамос. Футболист присоединился к парижанам на правах свободного агента.

Ранее Рамо покинул мадридский «Реал» связи с истечением контракта. За «сливочных» он играл с 2005 года и пять раз становился победителем чемпионата Испании. Также Рамос завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза победил в финале Лиги чемпионов и трижды взял Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне 35-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола. По оценке портала «Трансфермаркт», его стоимость составляет 10 миллионов евро.

Напомним, Рамос не вошел в состав сборной Испании на Евро-2020, где команда дошла до стадии полуфинала.