Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил свое мнение по скандальному эпизоду с пенальти, назначенным в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020:

«В таком матче ставить такой пенальти… Это было несправедливо. Это был потрясающий матч, высочайший уровень напряжения. Считаю, защитник не фолил. Почему ВАР не помог? Не понимаю. Рефери судил блестяще, но принял вот такое решение», — сказал Семин в беседе с «Чемпионатом».

При этом Юрий Семин отметил, что матч был крутой, с полными трибунами болельщиков и зашкаливающими эмоциями. Он также подчеркнул, что несмотря ни на что, футбол не стоит на месте, а игроки улучшают свои игровые качества и мастерство.

Напомним, накануне, нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заработал спорное пенальти в ворота датчан в дополнительное время, которое было реализовано со второй попытки форвардом англичан Гарри Кейном. Таким образом, Дания проиграла сборной Англии (1:2 ДВ) и вылетела с участия в турнире.