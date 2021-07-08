Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в Кубке Стэнли поделился мнением о российских хоккеистах и одноклубниках голкипере Андрее Василевском, форварде Никите Кучерове и защитнике Михаиле Сергачёве:

«Васи – настоящий боец. Он никогда не удовлетворен и постоянно хочет прогрессировать. Не знаю, в чём дело с этими русскими ребятами, но они настоящие бойцы. Куч, Серги, Васи – им всегда мало, они постоянно трудятся до седьмого пота», — сказал Хедманн.

По словам защитника «Тампы», Василевский полностью заслужил «Конн Смайт Трофи», оформив очередной шатаут в решающей игре. Помимо голкипера «Тампы», по итогам плей-офф лучшим бомбардиром стал Никита Кучеров.

Напомним, сегодня «Тампа Бей Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли (1:0) и второй год подряд оформила чемпионство НХЛ.