Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сегодня, 8 июля, тренировался по индивидуальной программе на предсезонном сборе в Австрии.

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний форвард провел разминку в общей группе, затем переключился на индивидуальную работу с тренером по физподготовке.

Накануне «Зенит» провел контрольный матч с немецким «Вердером», который завершился вничью со счетом 2:2. Сине-бело-голубые уступали 0:2, но смогли избежать поражения. Азмун провел на поле все 90 минут, однако после матча Сергей Семак сказал, что форвард получил повреждение на разминке перед игрой.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет в воскресенье, 11 июля, против чешского «Карлсруэ». Пока неизвестно, сможет ли Азмун принять участие во встрече.