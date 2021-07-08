Бывшая российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду с Павлом Дроздом, стала мамой.

На своей странице в «Инстаграме» 22-летняя спортсменка сообщила о рождении дочери. Она опубликовала фото букета с пионами, под которым написала: «6.07.21. На свет появилась моя дочка. Теперь я мама».

Комментарий под постом оставил олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев. «Поздравляю! Здоровья», — написал фигурист.

Напомним, Лобода является двукратным призером чемпионата мира среди юниоров, а также трехкратной серебряной медалисткой финала юниорского Гран-при. Её экс-партнер Дрозд в мае 2021 года встал в пару с Анжеликой Абашкиной, с которой планировал выступать еще в 2018 году.