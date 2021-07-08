Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев признался, что ему потребовался моральных отдых после вылета команды с Евро-2020.

«Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало. А вот морально отдохнуть было нужно. Поэтому первые дни вообще не брал в руки телефон, чтобы «перезагрузиться». На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться», — приводит слова Соболева сайт «Спартака».

Напомним, сборная России не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020, заняв последнее, четвертое место в группе В с 3 очками. Матч против Бельгии Соболев провел на скамейке запасных, затем в двух встречах вышел на замену. В игре с финнами он появился на поле на 85-й минуте, с датчанами — на 61-й.

Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля, и начнется в 22:00 мск. За победу будут бороться сборные Италии и Англии, встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.