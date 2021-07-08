Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная удалила публикацию, в которой ранее показала свой новый имидж.

Два дня назад фигуристка опубликовала фото со сбора в Новогорске с новым цветом волос — фиолетовым. «Меняйте правила и разрушайте стереотипы», — написала Косторная. Однако многие болельщики не оценили новый стиль спортсменки, и она удалила публикацию.

Напомним, в прошлом сезоне Алена Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» под руководством Сергея Розанова. Они вместе с тренером покинули «Хрустальный» по окончании сезона-2019/20. Однако после финала Кубка России фигуристка приняла решение вернуться в группу Этери Тутберидзе.