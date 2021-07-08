КХЛ опубликовала список первых домашних матчей сезона-2021/22 для всех команд. Петербургский СКА начнет сезон на выезде, его первым соперником станет череповецкая «Северсталь». Игра состоится 2 сентября.

Первую домашнюю встречу «армейцы» проведут 6 сентября против владивостокского «Адмирала».

Открывать сезон будет встреча финалистов последнего розыгрыша Кубка Гагарина: в Омске 1 сентября «Авангард» примет ЦСКА. Москвичи проведут свой первый домашний матч 4 сентября против рижского «Динамо».

Московское «Динамо» проведет первый матч в столице 3 сентября, соперником станет «Динамо» из Минска. Ярославский «Локомотив» 2 сентября примет на своем льду рижское «Динамо». «Спартак» в тот же день проведет домашнюю встречу с «Адмиралом», а 9 сентября в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым».

В регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей — по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).