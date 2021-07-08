Московский ЦСКА встретится с клубом «Адмира Ваккер» из Мёдлинга в рамках предсезонного сбора в Австрии. Контрольный матч будет проходить на «БСФЗ-Арене — Зюдштадт» сегодня, 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее «армейцы» провели уже три товарищеские встречи. Сначала они обыграли австрийские «Винер Нойштадт» (3:1) и «Капфенберг» (1:0), затем уступили датскому «Копенгагену» (0:1). Следующий контрольный матч у ЦСКА запланирован на 13 июля, соперником станет словацкий «ВиОн Злате-Моравце».

Также сегодня «Уфа» проведет контрольную встречу с румынским «Ботошани», игра будет проходить на стадионе «Кайзервинкль» в австрийском Кёссене и начнется в 19:00 мск.

Ранее подопечные Алексея Стукалова сыграли вничью с «Вольфсбергом» (0:0) и «Олимпиакосом» (1:1), а также уступили румынскому «Сепси» (1:3).