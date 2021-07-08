На Уимблдоне стартует стадия полуфиналов в мужском разряде. Сегодня, 9 июля, серб Новак Джокович сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, а итальянец Маттео Берреттини сразится с поляком Хубертом Хуркачем.

Первый матч стартует не ранее 15:00 по московскому времени.

В четвертьфинале Джокович оказался сильнее венгра Мартона Фучовича, который до этого выбил из борьбы россиянина Андрея Рублева. Последним соперником Шаповалова стал еще один российский игрок Карен Хачанов.

Канадец и серб встречались друг с другом уже шесть раз, победа всегда оставалась за Джоковичем.

Берреттини в 1/4 финала одолел канадца Феликса Оже-Альяссима, а Хуркач сенсационно выбил легендарного швейцарца Роджера Федерера. До этого поляк обыграл вторую ракетку мира Даниила Медведева.