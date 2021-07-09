Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина сегодня, 9 июля, сыграют в полуфинале Уимблдона в парном разряде. Их соперницами станут американка Кэролайн Доулхайд и австралийка Сторм Сэндерс.

Игра начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

В четвертьфинальном матче Кудерметова и Веснина обыграли чешских спортсменок Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Их сегодняшние соперницы не пустили в 1/2 финала представительни Китайского Тайбэя Чань Хаочин и Чань Латишу.

Во втором полуфинале Се Шувэй и Элисе Мертенс сыграют с Суко Аоямой и Эной Шибахарой.