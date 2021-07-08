Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье.

«Он тут в последнее время наговорил всякого. И он за это заплатит. Это нехорошо. 10 июля я перееду его. Я собираюсь нокаутировать его. Без вопросов. Я ещё никогда не был настолько опасен, настолько сосредоточен. И я собираюсь вынести его», — цитирует Макгрегора Rolling Stone.

Напомним, Макгрегор и Порье встретятся на турнире UFC 264 в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Для бойцов эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз они подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш.

Глава UFC Дана Уайт намекнул, что Макгрегор может получить титульный бой в случае победы над Порье.