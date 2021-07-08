Голкипер Андрей Лунев, не продливший контракт с «Зенитом», может в скором времени стать игроком «Байера».

По информации Sport24, вратарь подпишет с немецким клубом соглашение на два года.

В минувшем сезоне ворота «Байера» защищал Лукаш Градецки из сборной Финляндии. В 29 матчах чемпионата она пропустил 29 мячей, отыграв на ноль девять встреч.

Лунев в «Зените» делил место в воротах с Михаилом Кержаковым. В сезоне-2020/21 Андрей сыграл в 12 матчах РПЛ и пропустил 11 мячей. В трех встречах его ворота остались в неприкосновенности.

Ранее СМИ сообщали, что Лунев тренировался на базе футбольного клуба «Алмаз-Антей».