Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась с подписчиками новой фотографией накануне премьеры ледового шоу «Анна Каренина».

Фигуристка опубликовала совместное фото с Александром Энбертом. «Завтра премьера!???? Кити и Левин готовы», — написала Медведева.

Напомним, Медведева выступит в роли Кити Щербацкой, а Энберт сыграет Константина Левина.

Роль Анны Карениной получила Оксана Домнина, Алексея Каренина сыграет Максим Шабалин. Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят в ролях Долли и Стивы Облонских, Роман Костомаров выйдет на лед в образе Алексея Вронского.

Премьера ледового спектакля состоится в пятницу, 9 июля, в Сочи.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева не принимала участие в соревнованиях. В сентябре 2020 года она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за проблем со здоровьем ни разу не вышла на лед.