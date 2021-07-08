Союз биатлонистов России (СБР) разработал антидопинговый логотип «Я/Мы за чистый биатлон». По словам президента СБР Виктора Майгурова, новый логотип будет использоваться на внутренних соревнованиях в этом сезоне:

«СБР разработал специальный антидопинговый логотип, который будет использоваться на всех внутренних соревнованиях в этом сезоне. Это сделано в рамках нашей антидопинговой стратегии, которую мы утвердили вместе с Международным союзом биатлонистов (IBU)», — рассказал Майгуров.

По словам Майгурова, нововведение будет опробовано на внутрироссийских соревнованиях в Демино (Ярославская область).

Кроме того, президент СБР также рассказал об антидопинговой программе и семинарах проведенных с участием снятых на всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» биатлонистов, которые проходили с 22 по 27 декабря 2020 года. При этом Майгуров подчеркнул, что программа не связана именно со скандалом в Ижевске:

«Наши коллеги из IBU пристально следили за этой историей, задавая много вопросов. Вся антидопинговая стратегия – это один из пунктов по восстановлению СБР в IBU», — подчеркнул президент СБР.

По словам Майгурова, работа в этом плане проводилась и раньше, но была не систематизирована. Теперь это стало одним из приоритетов ежедневной работы СБР.