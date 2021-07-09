В Сочи в ледовом дворце «Айсберг» сегодня, 9 июля, состоится премьерный показ шоу «Анна Каренина», продюсером которого является серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух. Начало мероприятия — в 18:30 мск.

В спектакле примет участие двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. Она исполнит роль Кити Щербацкой. Партнером спортсменки станет Александр Энберт, который выйдет на лед в образе Константина Левина.

Главную роль — Анну Каренина — исполнит Оксана Домнина, её супруга Алексея сыграет Максим Шабалин. Мария Петрова и Алексей Тихонов выступят в ролях Долли и Стивы Облонских, Роман Костомаров выйдет на лед в образе Алексея Вронского.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева не принимала участие в соревнованиях. В сентябре 2020 года она вернулась в группу Этери Тутберидзе, но из-за проблем со здоровьем ни разу не вышла на лед.