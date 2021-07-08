Олимпийские игры в Токио и в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Решение о запрете посещения соревнования летних Олимпийских игр было принято сегодня на онлайн-встрече между оргкомитетом Олимпиады-2020, представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и городскими властями Токио.

Напомним, с 12 июля по 22 августа в Токио вводится режим чрезвычайного положения из-за роста случаев заражения ковидом. Об этом объявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга. Соревнования пройдут как раз в срок действия ЧС – с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр также пройдут без зрителей, разрешение на посещение получат только VIP-гости.