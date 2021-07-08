Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой формы «Краснодара», в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22.

На сайте появились фотографии двух комплектов экипировки. Домашние футболки выполнены в традиционных для клуба черном и зеленых цветах с узором. На гостевой форме тоже присутствует узор, но в качестве основного цвета используется голубой. Техническим спонсором выступила немецкая фирма Puma.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко в 30 турах. Команду возглавил Виктор Гончаренко, покинувший московский ЦСКА.