Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов опроверг слухи об изменении лимита на легионеров:

«У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и сколько легионеров могут выходить на площадку, – 23% от всего состава команды. Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе», — рассказал Морозов.

По словам президента КХЛ, сейчас данный вопрос не стоит на повестке дня, и говорить о пересмотре лимита в КХЛ не приходится. Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч — оптимальная цифра для лиги.

Напомним, что ранее КХЛ на своем официальном сайте опубликовала список первых домашних матчей каждого клуба в новом сезоне. В матче-открытия традиционно встретятся победитель предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» и финалист серии ЦСКА. Игра состоится 1 сентября.