Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира, который будет проходить в Москве в период с 21 по 29 августа.

Российская команда попала в группу А, где также сыграют сборные США, Парагвая и Японии. Группу В представят команды Мозамбика, Испании, ОАЭ и Таити. В группу С попали Белоруссия, Швейцария, Бразилия и Сальвадор, а в квартете D выступят Португалия, Уругвай, Сенегал и Оман.

Напомним, действующими чемпионами мира являются португальцы. В финале 2019 года они обыграли сборную Италии со счетом 6:4. Россия на том турнире заняла третье место, обыграв Японию в матче за бронзу — 5:4.

5 июля на площади перед стадионом «Лужники» начались строительные работы по возведению пляжного стадиона к грядущему чемпионату мира.