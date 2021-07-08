Российский футбольный союз (РФС) совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение об отставке специалиста. Как сообщает пресс-служба организации, контракт с расторгнут со всем тренерским штабом.

В ближайшее время РФС начнет работу по поиску кандидатов на освободившиеся позиции. Ранее СМИ писали, что возглавить команду могут Йоахим Лёв, Владимир Петкович, Андре Виллаш-Боаш и Штефани Кунц. В числе российских кандидатов назывались Валерий Карпин и Сергей Семак.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России неудачно выступила на Евро-2020. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе В. Российские футболисты обыграли лишь Финляндию, а Бельгии и Дании уступили с разницей в три мяча.