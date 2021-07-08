Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Российский футбольный союз и Станислав Черчесов еще не обсуждали детали расторжения контракта. Ранее стало известно, что Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Росси по футболу.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сообщил президент РФС Александр Дюков.

Напомним, по разным данным в список кандидатов на пост главного тренера сборной России входили экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц.