Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал отставку Станислава Черчесова:

«В последнее время уход Черчесова был, скорее, ожидаем, чем нет. Первое, что надо сделать, поблагодарить Станислава Саламовича за годы в сборной. Было много позитивного. Да, запоминается последнее — а это негатив, на этом фоне и расторгли с ним контракт. А позитивные моменты тоже были, тот же чемпионат мира, выход на Евро», — прокомментировал Широков.

По мнению бывшего футболиста, трудно сказать, каким останется в истории Станислав Черчесов для будущих поколений — нужно анализировать весь период его работы, а он двоякий.

При этом Широков отметил, что если исходить из последних результатов, то решение об отставке правильное: и в спорте, и в любом производственном цикле всё определяет результат. Если нет результата тренера приято менять:

«Это нормальное явление, у каждого есть свой цикл. Если не получается — ты уходишь либо тебя уходят. Но Черчесов не исчадие ада для нашего футбола. Было много позитива», — сказал Широков.

Однако Роман Широков призвал не расслабляться – впереди сборную ждут перестройки, а этот процесс занимает немало времени.