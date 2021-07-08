Экс-футболист сборной России полузащитник Александр Мостовой поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу:

«Решение об отставке Черчесова справедливое. Мы говорили об этом после матча с Данией. Многие думали, что решение будет принято за один или два дня, но всё затянулось. Окончательную точку негодования поставила пресс-конференция, никому ненужная и непонятная. Что РФС хотел этим показать?», — сказал Мостовой.

По мнению экс-футболиста, пресс-конференция вызвала только негодование поклонников и любителей футбола, и ускорило процесс смены тренера. Мостовой также сказал, что это решение является правильным:

«Только лучше будет, потому что хуже уже не будет. Мы и так четвёртое место заняли» , — отметил он.

При этом спортсмен выразил мнение, что на пост главного тренера сборной придет авторитетный иностранец.