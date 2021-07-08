Сегодня, 8 июля, закончилась знаковая веха в истории сборной России по футболу. Станислав Черчесов был официально отправлен в отставку с поста главного тренера. Ещё неизвестно, кто займёт его места, но, по многочисленным сообщениям СМИ, им станет иностранец.

Но не только с Черчесовым могут попрощаться болельщики сборной. Скорее всего, команду покинет весьма большая группа футболистов. Nevasport – о тех, кого мы, скорее всего, больше не увидим в футболке национальной команды.

В данном рейтинга футболисты стоят от наиболее вероятного кандидата «на выход» к наименее вероятному.

1) Юрий Жирков (37 лет, без клуба)

Годы берут своё, и вполне вероятно, что Юрий Валентинович закончит карьеру не только в сборной, но и в клубе. В августе ему исполнится 38 лет, контракта с «Зенитом» всё ещё нет, полученная в игре с Бельгией травма ещё не залечена… По неофициальной информации, питерцы предложили Жиркову три варианта контракта: работа в тренерском штабе, менеджерская должность или контракт игрока ещё на год. Но если защитник выберет последний вариант, то о сборной всё ра

вно, скорей всего, придётся забыть. Уже в прошедший сезон Жирков нечасто выходил в составе «Зенита», а в новом, наверное, игрового времени будет и того меньше. А новый тренер вряд ли будет звать его со скамейки, будучи уверенным в мастерстве футболиста.

2) Антон Шунин (34 года, «Динамо»)

За три года тренерский штаб сборной России так и не смог найти замену Игорю Акинфееву и связывался с вратарём ЦСКА даже в мае этого года. В марте вроде бы окончательно была сделана ставка на голкипера «Динамо», но уже по ходу Евро Черчесову пришлось менять Шунина на необстрелянного Сафонова. Страж ворот «Краснодара» выступил в целом нормально и, скорее всего, будет основным в сборной нового созыва. А за его спиной уже стоит спартаковец Максименко, ещё не сказал последнего слова Гильерме, а Дюпин, по слухам, может пойти на повышение в «Зенит». Да и Лунёв, если всё же перейдёт в «Байер» и сможет стать там основным, выглядит более предпочтительно, чем уже немолодой Шунин.

Хотя, справедливости ради, капитан «Динамо» славится своей способностью регулярно возвращаться в сборную России разных созывов. Кто знает, может он ещё и в Катар съездит.

3) Андрей Семёнов (32 года, «Ахмат»)

Один из протеже Черчесова, игравший у него ещё в «Амкаре». После ЧМ-2018 Черчесов делал ставку в центре обороны на Джикию и Семёнова, но Евро-2020 показал, что защитник «Ахмата» просто не готов к матчам с топовыми соперниками. После чудовищной игры с Бельгией ветеран был посажен в запас, и вместо него с Джикией выходил уже Дивеев. Скорей всего, Семёнова в сборной мы уже не увидим.

4) Алексей Ионов (32 года, «Краснодар»)

В последние годы Черчесов стабильно делал ставку на воспитанника «Зенита» (24 матча после ЧМ-2018), но почему-то на Евро-2020 посадил его на все матчи в запас. Сейчас Ионову уже 32, а на флангах атаки и без него есть кому играть.

5) Антон Заболотный (29 лет, ЦСКА)

Главный объект критики при каждом созыве сборной. Имея в составе двух «столбов», Черчесов упорно продолжал вызывать форварда «Сочи», а в конце прошлого года даже отметился крылатым высказыванием: «Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что вы его так, я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает».

Но сейчас многое зависит от самого Заболотного: сможет ли он закрепиться в составе родного ЦСКА. В «Сочи» в последнее время форвард немного реабилитировался за неудачный отрезок в «Зените» и безголевые матчи в сборной. Но с этого сезона для него всё начинается с нуля. Если он станет регулярно забивать, вряд ли болельщики вспомнят, как ругали его предыдущие годы.

6) Денис Черышев (30 лет, «Валенсия»)

Увы, воспитанник «Реала» не смог реализовать свой потенциал даже на 50% из-за вечных травм. Черышеву при Черчесове дважды повезло: сперва он сверкнул в 2018 году и попал на чемпионат мира. А затем, на самом ЧМ, хавбек удачно заменил травмированного в матче открытия Дзагоева. В результате Черышев стал лучшим бомбардиром сборной на том турнире и получил от Черчесова карт-бланш.

Справедливости ради, Черышев доверие тренера оправдывал, став при Черчесове вторым бомбардиром (12 голов, у Артёма Дзюбы – 21).

Хотя списывать со счетов самого испанского россиянина не стоит. Сейчас Черышев близок к переходу из «Валенсии» в «Хетафе». Кто знает, может, в новом клубе он избавится от болячек и расцветёт по-новому?

7) Фёдор Кудряшов (34 года, «Антальяспор»)

Насчёт ухода Кудряшова пока что сам

ые большие сомнения: это универсал, способный сыграть сразу на двух кризисных позициях: в центре и слева в обороне. Но против него говорит возраст: защитнику в апреле исполнится 35 лет, а при всём к нём уважении, Кудряшов – это не Игнашевич, который и в 38 оставался лучшим в России в своём амплуа.

Кстати, именно Кудряшов провёл при Черчесове больше всего матчей за сборную – 45 (из 57).

8) Магомед Оздоев (28 лет, «Зенит»)

Оздоев провалил Евро-2020, но пока предпосылок для его ухода из сборной не очень много. Однако, по слухам, он может уйти в «Динамо», а московский клуб уже не раз демонстрировал своё умение превращать игроков сборной России в своих резервистов. Доказано Нойштедтером, Раушем и Комличенко.

После чемпионата мира-2018 об уходе из сборной объявили Акинфеев, Габулов, Игнашевич и Самедов. Плюс завершили карьеру давно не вызывавшиеся братья Березуцкие. В этот раз о завершении международной карьеры официально не объявлял ещё никто, поэтому не исключён вариант, что все предполагаемые «выпускники» ещё сыграют за национальную команду. Кто знает, может 39-летний Жирков поедет в Катар на правах «дядьки»?