Сегодня, 8 июля, закончилась знаковая веха в истории сборной России по футболу. Станислав Черчесов был официально отправлен в отставку с поста главного тренера. Ещё неизвестно, кто займёт его места, но, по многочисленным сообщениям СМИ, им станет иностранец.

Но не только с Черчесовым могут попрощаться болельщики сборной. Скорее всего, команду покинет весьма большая группа футболистов. Nevasport – о тех, кого мы, скорее всего, больше не увидим в футболке национальной команды.

В данном рейтинга футболисты стоят от наиболее вероятного кандидата «на выход» к наименее вероятному.

1) Юрий Жирков (37 лет, без клуба)

Юрий Жирков. Фото: ФК «Зенит»

Годы берут своё, и вполне вероятно, что Юрий Валентинович закончит карьеру не только в сборной, но и в клубе. В августе ему исполнится 38 лет, контракта с «Зенитом» всё ещё нет, полученная в игре с Бельгией травма ещё не залечена… По неофициальной информации, питерцы предложили Жиркову три варианта контракта: работа в тренерском штабе, менеджерская должность или контракт игрока ещё на год. Но если защитник выберет последний вариант, то о сборной всё ра

вно, скорей всего, придётся забыть. Уже в прошедший сезон Жирков нечасто выходил в составе «Зенита», а в новом, наверное, игрового времени будет и того меньше. А новый тренер вряд ли будет звать его со скамейки, будучи уверенным в мастерстве футболиста.

2) Антон Шунин (34 года, «Динамо»)

Антон Шунин. Фото — Twitter сборной России

За три года тренерский штаб сборной России так и не смог найти замену Игорю Акинфееву и связывался с вратарём ЦСКА даже в мае этого года. В марте вроде бы окончательно была сделана ставка на голкипера «Динамо», но уже по ходу Евро Черчесову пришлось менять Шунина на необстрелянного Сафонова. Страж ворот «Краснодара» выступил в целом нормально и, скорее всего, будет основным в сборной нового созыва. А за его спиной уже стоит спартаковец Максименко, ещё не сказал последнего слова Гильерме, а Дюпин, по слухам, может пойти на повышение в «Зенит». Да и Лунёв, если всё же перейдёт в «Байер» и сможет стать там основным, выглядит более предпочтительно, чем уже немолодой Шунин.

Хотя, справедливости ради, капитан «Динамо» славится своей способностью регулярно возвращаться в сборную России разных созывов. Кто знает, может он ещё и в Катар съездит.

3) Андрей Семёнов (32 года, «Ахмат»)

Андрей Семенов. Фото: Instagram.

Один из протеже Черчесова, игравший у него ещё в «Амкаре». После ЧМ-2018 Черчесов делал ставку в центре обороны на Джикию и Семёнова, но Евро-2020 показал, что защитник «Ахмата» просто не готов к матчам с топовыми соперниками. После чудовищной игры с Бельгией ветеран был посажен в запас, и вместо него с Джикией выходил уже Дивеев. Скорей всего, Семёнова в сборной мы уже не увидим.

4) Алексей Ионов (32 года, «Краснодар»)

Алексей Ионов. Фото — ФК «Краснодар»

В последние годы Черчесов стабильно делал ставку на воспитанника «Зенита» (24 матча после ЧМ-2018), но почему-то на Евро-2020 посадил его на все матчи в запас. Сейчас Ионову уже 32, а на флангах атаки и без него есть кому играть.

5) Антон Заболотный (29 лет, ЦСКА)

Антон Заболотный. Фото — Instagram игрока

Главный объект критики при каждом созыве сборной. Имея в составе двух «столбов», Черчесов упорно продолжал вызывать форварда «Сочи», а в конце прошлого года даже отметился крылатым высказыванием: «Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что вы его так, я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает».

Но сейчас многое зависит от самого Заболотного: сможет ли он закрепиться в составе родного ЦСКА. В «Сочи» в последнее время форвард немного реабилитировался за неудачный отрезок в «Зените» и безголевые матчи в сборной. Но с этого сезона для него всё начинается с нуля. Если он станет регулярно забивать, вряд ли болельщики вспомнят, как ругали его предыдущие годы.

6) Денис Черышев (30 лет, «Валенсия»)

Денис Черышев. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Увы, воспитанник «Реала» не смог реализовать свой потенциал даже на 50% из-за вечных травм. Черышеву при Черчесове дважды повезло: сперва он сверкнул в 2018 году и попал на чемпионат мира. А затем, на самом ЧМ, хавбек удачно заменил травмированного в матче открытия Дзагоева. В результате Черышев стал лучшим бомбардиром сборной на том турнире и получил от Черчесова карт-бланш.

Справедливости ради, Черышев доверие тренера оправдывал, став при Черчесове вторым бомбардиром (12 голов, у Артёма Дзюбы – 21).

Хотя списывать со счетов самого испанского россиянина не стоит. Сейчас Черышев близок к переходу из «Валенсии» в «Хетафе». Кто знает, может, в новом клубе он избавится от болячек и расцветёт по-новому?

7) Фёдор Кудряшов (34 года, «Антальяспор»)

Насчёт ухода Кудряшова пока что сам

Фёдор Кудряшов в матче Россия — Болгария. Фото — скриншот Первого канала

ые большие сомнения: это универсал, способный сыграть сразу на двух кризисных позициях: в центре и слева в обороне. Но против него говорит возраст: защитнику в апреле исполнится 35 лет, а при всём к нём уважении, Кудряшов – это не Игнашевич, который и в 38 оставался лучшим в России в своём амплуа.

Кстати, именно Кудряшов провёл при Черчесове больше всего матчей за сборную – 45 (из 57).

8) Магомед Оздоев (28 лет, «Зенит»)

Магомед Оздоев. Фото: ФК «Зенит»

Оздоев провалил Евро-2020, но пока предпосылок для его ухода из сборной не очень много. Однако, по слухам, он может уйти в «Динамо», а московский клуб уже не раз демонстрировал своё умение превращать игроков сборной России в своих резервистов. Доказано Нойштедтером, Раушем и Комличенко.

После чемпионата мира-2018 об уходе из сборной объявили Акинфеев, Габулов, Игнашевич и Самедов. Плюс завершили карьеру давно не вызывавшиеся братья Березуцкие. В этот раз о завершении международной карьеры официально не объявлял ещё никто, поэтому не исключён вариант, что все предполагаемые «выпускники» ещё сыграют за национальную команду. Кто знает, может 39-летний Жирков поедет в Катар на правах «дядьки»?