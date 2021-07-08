Станислав Черчесов сделал официальное заявление после новостей об отставке с поста главного тренера национальной сборной России:

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы», — сказал экс-наставник сборной.

Черчесов также поблагодарил тренерский, административный и медицинский штабы и Российский футбольный союз за доверие и помощь в работе.

Напомним, ранее Черчесовым был снят с должности главного тренера сборной. Сообщается, что соглашение было расторгнуто после неудовлетворительных результатов выступления национальной сборной на Евро-2020 по обоюдному согласию.