В Северной столице вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек (кроме тех, что согласованы с комитетами по культуре и спорту), максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Кроме того, проведение спортивных мероприятий возможно при наличии у спортсменов, тренеров и судей сертификатов о вакцинации или при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до события.

Новые ограничения вместе с уже действующими продляться до 16 августа.