Российский и австралийский фигурист Джонатан Гурейро на своей странице в Instagram, рассказал, что заболел коронавирусом.

«Привет, COVID », – подписал свое фото в окружении масок Гурейро.

Джонатан Гурейро сын российской фигуристки Светланы Ляпиной. С 2014 года Гурейро выступает в паре с Тиффани Загорски в танцах на льду. В паре с Загорски фигурист становился двукратным победителем Кубка России (2016, 2017) и бронзовым призёром чемпионата России (2018, 2020), а также бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2009 года в паре с Екатериной Рязановой и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2011 года в паре с Екатериной Пушкаш.