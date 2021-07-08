Сегодня, 8 июля, произошло знаковое событие в российском футболе: Станислав Черчесов после пяти лет работы был уволен с поста главного тренера сборной России.

Эта отставка означает не только новую веху в национальной команде, но и новую веху в карьере самого Черчесова. Nevasport – о том, как может сложиться судьба тренера после Евро-2020.

Из сборной России Черчесов уходит на щите: после двух разгромов под оглушительный свист фанатов. А значит не стоит ждать, что освободившегося специалиста начнут сразу же отрывать с руками. И это, возможно, даже пойдёт ему на пользу.

Сейчас Черчесову будет лучше всего немного передохнуть, прийти в себя, проанализировать ошибки и присмотреться к возможным вариантам на будущее, а не бросаться сразу в новую работу с головой. Тем более, что ушёл он не сам, а значит получит неплохую неустойку и в деньгах нуждаться в ближайшее время точно не будет. Тем более, что сейчас у болельщиков ещё сильна рана Евро-2020, а значит почти в любом российском клубе Черчесова примут в штыки. Посмотрите – французу Раймону Доменеку после чудовищного ЧМ-2010 понадобился целый десяток лет, чтобы снова вернуться к тренерской деятельности.

Так что скорее всего, Черчесов сейчас возмёт паузу и, возможно, следующим летом примет новый клуб.

Сейчас для тренера очень многое зависит от выступления… «Легии». С польским клубом специалист сделал золотой дубль» в сезоне-2015/16, благодаря чему угодил в сборную. В Варшаве очень любят и уважают специалиста – за год он ещё не успел никому надоесть своими своеобразными интервью и нелюбовью к словам «товарищеский», «проблема», «талант», «ошибка» и ещё десятку других. Из «Легии» Черчесов ушёл сам, в клубе его решение принять сборную России поняли и с удовольствием примут обратно.

Но не сейчас. В сезоне-2020/21 «Легия» выиграла чемпионат Польши, а её тренер Чеслав Михневич пока не планирует никуда уходить.

Ещё один вариант «из прошлого» для Черчесова – «Ахмат». В Грозном специалист также оставил неплохую память, в «Ахмате» отнесутся к тренеру более лояльно, чем в том же московском «Динамо», да и Кавказ – хорошее место для перезапуска карьеры.

Наконец третий, самый неочевидный вариант возвращения – «Спартак». Ещё пару лет назад пятое возвращение Черчесова в ставший родным красно-белый клуб рассматривалось на полном серьёзе, а болельщики других клубов возмущались: «Не смейте отбирать у нашей сборной классног тренера». Но после фиаско на Евро спартаковские фанаты снова припомнили Черчесову его прошлый неудачный тренерский опыт в клубе. Но у владельца «Спартака» Леонида Федуна как всегда своё альтернативное мнение. На днях бизнесмен, говоря о возвращении Черчесова в «Спартак», произнёс многозначительное: «Никогда не говори «никогда». У меня уже был опыт работы с ним». Тем более, что у фанатов красно-белых давненько не наступало фазы боления «клуб должен возглавить бывший спартаковец, для которого стеночки, забегания и имена Бескова и Старостиных – не пустой звук». Если Руй Витория провалится со «Спартаком», то вариант Черчесова уже не будет выглядеть таким маловероятным.

В любом случае, работа на клубном уровне выглядит для Черчесова сейчас более вероятной. За границей неохотно приглашают российских тренеров в национальные команды: из последних примеров можно вспомнить Крестинина в сборной Киргизии и Красножана в сборной Казахстана.

Кстати, Казахстан – ещё один вариант для перезапуска карьеры российских игроков и тренеров. В местном футболе крутятся достойные деньги, а значит Черчесова топовые команды смогут себе позволить. Другой вопрос – захочет ли сам тренер ехать в Среднюю Азию.

Но, возможно, наилучшим вариантом для Черчесова сейчас станет поездка в дальнее зарубежье, в какой-нибудь скромный клуб. Немецкий язык он знает хорошо (два года в дрезденском «Динамо» и десять лет в Австрии), а ведь именно языковой барьер обычно становится проблемой для отъезда наших тренеров за границу. В небольшом клубе на специалиста не будет сильного давления и больших ожиданий, а значит будет время прийти в себя и снова доказать свою состоятельность для ухода на повышение. Черчесову всего 57, и своего последнего слова в футболе он ещё не сказал. Ну а если что, роли эксперта и депутата от тренера точно никуда не убегут, особенно с его подвешенным языком и умением жонглировать словами.