В Международной федерации гребного спорта (World Rowing) высказались о ситуации с допингом в пробах типа А российских гребцов. Ранее сообщалось, что у российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина был обнаружен мельдоний.

«Два гребца из российской мужской парной четвёрки получили положительные результаты антидопинговых тестов. Эти случаи произошли во время внесоревновательного тестирования в июне, после финала олимпийского квалификационного турнира, и последствием для гребцов является немедленное временное отстранение, которое лишает их возможности участия в Играх в Токио. В пробах обоих гребцов был мельдоний», — пишет World Rowing в пресс-релизе.

Тем не менее, в федерации заверили, что в соответствии с всемирным антидопинговым кодексом, World Rowing не разрешается делать каких-либо комментариев по поводу возможного антидопингового дела спортсменов до завершения процедуры слушаний.

Напомним, российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин попались на допинге прямо перед самым отъездом на Олимпиаду в Токио. В середине июня во время сборов в Греции у спортсменов были взяты две пробы на допинг. 1 июля была вскрыта проба А, и, как оказалось, в крови спортсменов был обнаружен мельдоний.