Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свой пост после неудачи на чемпионате Европы-2020. Об этом объявил президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ.

На Евро-2020 Франция заняла первое место в «группе смерти» (1:0 с Францией, 1:1 с Венгрией, 2:2 с Португалией), а на стадии 1/8 финала уступила Швейцарии в серии пенальти (3:3, пенальти 4:5).

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. На ЧМ-2014 команда вылетела в 1/4 финала (0:1 с Германией), на домашнем Евро-2016 французы дошли до финала, где проиграли Португалии (0:1), а на ЧМ-2018 в России завоевали золото.

До сборной Франции Дешам возглавлял «Монако», «Ювентус» и «Марсель». С монегасками он выиграл чемпионат Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов, «Юве» вернул в серию A в первый сезон после исключения в серию B за коррупцию, а с «Марселем» стал чемпионом Франции, выиграл три Кубка лиги и два Суперкубка страны.