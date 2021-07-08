Агент португальского тренера Андре Виллаша-Боаша Карлос Гонсалвеш опроверг информацию о переговорах с Российским футбольным союзом о работе в сборной России по футболу. Ранее сообщалось, что экс-наставник «Зенита» входит в шорт-лист кандидатов на должность тренера национальной команды.

«У нас нет и не было никаких контактов с Россией. Андре очень уважает Россию за историю, которую он написал, руководя «Зенитом». Его там помнят, как рекордсмена», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карлоса Гонсалвеша.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В феврале этого года он покинул «Марсель» после полутора лет работы.

Сегодня, 8 июля, было объявлено об отставке с поста главного тренера сборной Станислава Черчесова.