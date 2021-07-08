Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России. По количеству матчей во главе национальной команды он занял второе место после Олега Романцева.

Всего при Черчесове с 2016 по 2021 год сборная России провела 57 матчей, одержав 24 победы, потерпев 20 поражений и 13 раз сыграв вничью.

На счету Романцева во главе сборной 60 игр (36-14-10). При этом он руководил командой с перерывом: с 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 год. Таким образом, Черчесов установил рекорд по продолжительности работы в сборной России без перерывов.

Третье место по числу матчей в сборной России занимает Гус Хиддинк: 39 (22-7-10).

По проценту набранных очков Черчесов занял третье место с конца — 49,71%.

Лидер — Олег Романцев — 67,78%. Далее идут Дик Адвокат (62,5%), Гус Хиддинк (62,39%), Юрий Сёмин (61,9%), Павел Садырин (60,87%), Фабио Капелло (60,61%), Борис Игнатьев (53,33%), Георгий Ярцев (52,63%), Валерий Газзаев (51,85%) и Леонид Слуцкий (51,28%).

Хуже Черчесова статистика только у Александра Бородюка и Анатолия Бышовца. Первый набрал 16,67% очков, проведя только два матча в национальной команда на правах исполняющего обязанности (0:1 с Бразилией, 0:0 с Испанией). При Бышовце в 1998 году Россия вообще не набрала ни одного очка, проиграв шесть матчей из шести.