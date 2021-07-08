Футболисты «Спартака» приступили к вакцинации от коронавируса, сообщает официальный Инстаграм клуба. Первый этап добровольной вакцинации прошёл сегодня на тренировочной базе в Тарасовке.

Судя по снимкам в соцсети красно-белых, привиться успели вратарь Артём Ребров и молодой дублёр Даниил Денисов.

11 июля «Спартак» проведёт контрольный матч с «Сочи» в рамках турнира «Париматч премьер». Далее команде Руя Витории предстоят игры с «Рубином» (14 июля) и «Химками» (18 июля).

24 июля, также матчем с «Рубином», «Спартак» откроет чемпионат России-2021/22.