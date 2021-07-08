Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Об увольнении специалиста стало известно сегодня, 8 июля.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта, — цитирует «Спорт-Экспресс» Дюкова. — Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, а также не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020. На чемпионате Европы россияне заняли последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).