Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил Станислава Черчесова за работу во главе сборной России. Сегодня, 8 июля, было объявлено об отставке специалиста с поста наставника национальной команды.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо, — цитирует Sport24 Федуна. — Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной».

Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, а также не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020. На чемпионате Европы россияне заняли последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).