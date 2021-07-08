Станислав Черчесов установил антирекорд по количеству поражений во главе сборных СССР, СНГ и России. Специалист возглавлял национальную команду с лета 2016 года, а сегодня, 8 июля, был отправлен в отставку.

Всего под руководством Черчесова сборная России провела 57 матчей (второй результат в истории после Олега Романцева) и потерпела 20 поражений.

Россияне при Черчесове уступили в 2016 году Коста-Рике (3:4) и Катару (1:2), в 2017 году Кот-д’Ивуару (0:2), Мексике (1:2), Португалии (0:1), Аргентине (0:1), в 2018 году Бразилии (0:3), Франции (1:3), Австрии (0:1), Уругваю (0:3), Германии (0:3), Швеции (0:2), в 2019 году Бельгии (1:3 и 1:4), в 2020 году Швеции (1:2), Турции (2:3), Сербии (0:5), в 2021 году Словакии (1:2), Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ещё одно поражение — от Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, пенальти 3:4) — фиксируется в реестре как ничья, поскольку игровое время закончилось равным счётом.

Больше Черчесова не проигрывал ни один тренер ни в истории СССР, ни в истории России. До этого антирекорд принадлежал Валерию Лобановскому — 17 поражений. При этом под его руководством сборная СССР провела 81 матч (против 57 у Черчесова).

Чемпион Европы-1960 Гавриил Качалин проиграл с СССР 12 матчей (74 игры), Анатолий Бышовец с командами СССР, СНГ и России проиграл 11 раз (причем шесть из них — в шести играх во главе сборной России), а Олег Романцев и Гус Хиддинк проиграли со сборной России по 10 раз (60 и 39 игр соответственно).

Кроме того, при Черчесове сборная России пропустила больше всех голов — 78. Второе место — у Валерия Лобановского (68), третье у Гавриила Качалина (66), четвёртое — у Олега Романцева (50).

Ни разу не проиграли со сборными СССР и России Георгий Глазков (1 матч), Михаил Козлов (2 матча), Василий Соколов (2 матча) и Юрий Сёмин (7 матчей)