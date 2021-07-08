Стала известна бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы по футболу. 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Италии.

Главным арбитром встречи назначен голландец Бьорн Кёйперс. Ассистировать ему будут соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвен Зейнстра. Четвёртый судья — испанец Карлос дель Серро, видеоассистент рефери — немец Бастиан Данкерт.

Кёйперс ранее судил матчи группового турнира Дания — Бельгия (1:2), Словакия — Испания (0:5), а также четвертьфинал Чехия — Дания (1:2).

Кёйперс — арбитр ФИФА с 2006 года, он уже работал на ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018.