Определились финалисты Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

В первом полуфинале первая ракетка мира австралийка Эшли Барти победила немку Ангелику Кербер, «посеянную» под номером 25. Счёт по сетам — 6:3, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 29 минут, Барти 8 раз подавала навылет, Кербер не смогла сделать ни одного эйса. При этом у Барти было четыре двойных ошибки против трёх у соперницы. Австралийка проиграла одну свою подачу и взяла две у соперницы.

В другом полуфинале восьмая «сеяная» Каролина Плишкова из Чехии взяла верх над белоруской Ариной Соболенко, получившей второй номер «посева». Счёт по сетам — 5:7, 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 56 минут, Плишкова сделала два брейка и проиграла одну свою подачу.

Плишкова 14 раз подавала навылет, Соболенко — 18 раз. На счету обеих теннисисток по четыре двойных ошибки.

Финал Барти — Плишкова состоится 10 июля, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.