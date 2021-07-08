Прославленный советский и российский хоккеист Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам, сообщает официальный сайт организации. Он будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных организациях и представлять Россию в совете ИИХФ, если его изберут.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредставителя федерации по международным делам, — цитирует официальный сайт ФХР Буре. — Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийские игры в Пекине».

Павел Буре дважды завоевывал медали Олимпийских игр (серебро-1998 и бронза-2002), выиграл ЧМ-1990. В НХЛ он трижды становился лучшим снайпером лиги, был включен в Залы хоккейной славы ИИХФ и НХЛ.