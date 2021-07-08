Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт мадридцев.

Соглашение «Атлетико» с аргентинским специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Прошлый контракт Симеоне истекал в конце грядущего сезона.

Вместе с Симеоне новый контракт заключил весь его тренерский штаб.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством мадридцы дважды стали чемпионами Испании — в 2014 и 2021 году. Это два из трёх чемпионских титулов, которые завоевали «матрасники» за последние 44 года. Предыдущие восемь чемпионств клуб добыл в период с 1940 по 1977 год.

Также при Симеоне «Атлетико» выиграл Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов в 2014 и 2016 году.