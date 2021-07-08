Донецкий клуб «Олимпик» объявил о снятии с розыгрыша чемпионата Украины по футболу. Об этом на официальном сайте клуба объявил президент Владислав Гельзин.

«Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку, — заявил Гельзин. — Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами».

В сезоне-2020/21 «Олимпик» занял предпоследнее место в Украинской премьер-лиге и сохранил место в элите. Последним стал «Минай», который, по сообщениям СМИ, может занять место «Олимпика».

«Олимпик» был основан в июне 2001 года. В УПЛ клуб пробился в сезоне-2014/15, выиграв первенство первой лиги. Лучшим результатом команды стало четвёртое место в сезоне-2016/17.