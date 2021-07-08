Сборная Италии сохранит стартовый состав на финальный матч чемпионата Европы-2020 против Англии, утверждает Football Italia. С первых минут на поле появятся те же 11 футболистов, что и в полуфинальной игре против Испании.

По данным источника, на сегодняшней тренировке главный тренер итальянцев Роберто Манчини отдельно работал с 11 игроками, которые начинали полуфинальную встречу, а также с Маттео Пессиной — первым вышедшим на замену.

Таким образом, стартовый состав Италии должен выглядеть следующим образом: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Если это произойдёт, то итальянцы впервые на этом Евро выпустят один и тот же состав в двух матчах подряд.

Финал Англия — Италия пройдёт 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 по московскому времени.