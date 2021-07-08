Тиаго Мотта назначен на пост главного тренера «Специи», сообщает пресс-служба клуба. 38-летний бразило-итальянец заключил контракт с представителем итальянской серии A сроком на три сезона.

Ранее Тиаго Мотта работал в молодёжной команде «ПСЖ» и два месяца возглавлял другой клуб из Италии «Дженоа».

Ранее «Специю» покинул главный тренер Винченцо Итальяно, несмотря на продление контракта с клубом. Он принял предложение «Фиорентины».

По итогам сезона-2020/21 «Специя» заняла 15-е место в чемпионате Италии.

Тиаго Мотта в качестве футболиста выступал за «Барселону», «Атлетико», «Дженоа», «Интер» и «ПСЖ», а также выступал за сборные Бразилии и Италии.