Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова опубликовала в Инстаграме романтичные фото из центра Москвы. Прославленная спортсменка на выходных прокатилась на яхте по Москва-реке.

«Красивые выходные с красивыми людьми в красивом месте», — подписала снимок возле памятника Петру Первому Ефимова.

Пост прокомментировал известный актёр и режиссёр Гоша Куценко: «Я там видео снимал на прошлой недельке!»

Юлия Ефимова отобралась на Олимпиаду в Токио на дистанции 100 метров, но не смогла пройти в число двух лучших от России на коронной двухсотметровке.