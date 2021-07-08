Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев выступил против отставки Станислава Черчесова с поста наставника национальной команды. Об увольнении специалиста было объявлено сегодня, 8 июля.

«Принимать решение за год до начала чемпионата мира тоже достаточно рискованно, потому что новый тренер, который придет, наверное, поставит какие-то определенные условия, чтобы продемонстрировать свои возможности, — цитирует ТАСС Газзаева. — Поэтому не знаю, насколько такое решение оправдано сегодня. Целесообразнее было бы дать ему доработать и потом уже принимать решение».

Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, а также не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020. На чемпионате Европы россияне заняли последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4).

Примечательно, что сам Газзаев покинул сборную России в августе 2003 года, менее чем за год до Евро-2004. Пришедший ему на смену Георгий Ярцев вывел национальную команду в финальную стадию турнира.