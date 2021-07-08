Киевское «Динамо» может взять в аренду нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина, утверждает tribuna.com. Переговоры находятся в завершающей стадии. Ожидается, что 21-летний белорусский форвард присоединится к киевлянам на втором тренировочном сборе. Арендное соглашение будет включать в себя пункт выкупа.

Воспитанник белорусского «Витебска» Шкурин перешёл в ЦСКА из «Энергетика-БГУ» в январе 2020 года. За полтора сезона он провёл в составе армейцев 19 матчей и забил четыре мяча.

В августе 2020 года Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии по политическим причинам.

Киевское «Динамо» в сезоне-2020/21 впервые за пять лет стало чемпионом Украины.