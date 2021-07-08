Станислав Черчесов уволен из сборной России по футболу. «Тампа-Бэй» стала обладателем Кубка Стэнли. СКА узнал соперника в первом матче сезона КХЛ-2021/22. Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей. Стал известен арбитр финала Евро-2020 Англия – Италия. Самые интересные новости спорта 8 июля 2021 года – в дайджесте Nevasport.

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли, победив «Монреаль» в пятом матче финала

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стала победителем Кубка Стэнли, обыграв «Монреаль Канадиенс» в пятом матче финальной серии. Игра проходила на «Амали-Арене» в Тампе (США) и завершилась со счетом 1:0. Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «молний».

Василевский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0 и завоевала трофей. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив все 22 броска по своим воротам. Он получил приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф. Кроме того, Василевский стал первым игроком в истории лиги, который завершил пять серий подряд «сухими» матчами.

Тарасенко запросил обмен из «Сент-Луиса» в другой клуб НХЛ

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ. По информации The Athletic, на решение российского игрока повлияли две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами клуба в 2018 и 2019 годах.

«ПСЖ» объявил о подписании Серхио Рамоса

Официальный сайт французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамос. Футболист присоединился к парижанам на правах свободного агента.

СКА начнет новый сезон выездным матчем с «Северсталью»

КХЛ опубликовала список первых домашних матчей сезона-2021/22 для всех команд. Петербургский СКА начнет сезон на выезде, его первым соперником станет череповецкая «Северсталь». Игра состоится 2 сентября. Первую домашнюю встречу «армейцы» проведут 6 сентября против владивостокского «Адмирала».

Тяжелоатлет Низамутдинов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике 2015 года Марат Низамутдинов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Федерация тяжелой атлетики России на основании решения РУСАДА отстранила Низамутдинов за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил.

Олимпиада в Японии пройдет без участия зрителей

Олимпийские игры в Токио и в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама пройдут без зрителей. Решение о запрете посещения соревнования летних Олимпийских игр было принято сегодня на онлайн-встрече между оргкомитетом Олимпиады-2020, представителями Международного олимпийского комитета (МОК) и городскими властями Токио.

Сборная России узнала соперников по группе на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира, который будет проходить в Москве в период с 21 по 29 августа. Российская команда попала в группу А, где также сыграют сборные США, Парагвая и Японии.

Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России

Российский футбольный союз (РФС) совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение об отставке специалиста. Как сообщает пресс-служба организации, контракт с расторгнут со всем тренерским штабом.

В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения на посещение спортивных мероприятий из-за роста заболеваний COVID-19

В Северной столице вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 13 июля запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек (кроме тех, что согласованы с комитетами по культуре и спорту), максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Дешам останется во главе сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам сохранит свой пост после неудачи на чемпионате Европы-2020. Об этом объявил президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ.

Кёйперс назначен арбитром на финал Евро-2020

Стала известна бригада арбитров на финальный матч чемпионата Европы по футболу. 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Италии. Главным арбитром встречи назначен голландец Бьорн Кёйперс.

Барти и Плишкова вышли в финал Уимблдона

Определились финалисты Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В первом полуфинале первая ракетка мира австралийка Эшли Барти победила немку Ангелику Кербер. В другом полуфинале восьмая «сеяная» Каролина Плишкова из Чехии взяла верх над белоруской Ариной Соболенко.